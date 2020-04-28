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Pampers и J7 экстренно приостановили рекламу с Региной Тодоренко после скандала

Вслед за PepsiCo сотрудничать с Региной Тодоренко перестали Pampers и производитель соков J7

сегодня, 15:45
Автор:

• Елена Волкова

Pampers и J7 экстренно приостановили рекламу с Региной Тодоренко после скандала

Бывшая телеведущая шоу "Орел и решка" Регина Тодоренко продолжает терять многомиллионные контракты после скандала из-за слов о домашнем насилии. Вслед за PepsiCo, которая вчера приостановила рекламную кампанию с ее участием, сотрудничать с украинкой перестали Pampers и производитель соков J7.

"Мы одинаково обеспокоены как словами Регины Тодоренко, так и направленной на нее агрессией даже после публичного извинения. В текущей ситуации мы не видим возможности продолжить сотрудничество с Региной. Часть средств, изначально направленных на рекламную кампанию с ее участием, будет передана на поддержку семей, попавших в трудную жизненную ситуацию", - этими словами прокомментировали свое решение в компании Pampers.

Еще один миллионный контракт расторгли в J7. Напомним, телеведущая во время прямых эфиров в Instagram оправдала абьюз и резко высказалась о домашнем насилии. Дескать, что сделали сами женщины для того, чтобы их не били.

Как сообщал портал "Комментарии", муж Регины Тодоренко Влад Топалов заступился за нее перед хейтерами.


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Источник: https://comments.ua/
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