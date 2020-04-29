Супермодель Джиджи Хадид беременна первенцем, – СМИ

Американская супермодель Джиджи Хадид, которая недавно отпраздновала свое 25-летие, готовится стать мамой. Об этом сообщает издание TMZ.

Известно, что модель, покорившая мировые подиумы, находится уже на 20 неделе беременности. Отцом ребенка является ее бойфренд Зейн Малик - популярный исполнитель, экс-участник англо-ирландского бой-бэнда One Direction.

Инсайдер сообщает, что влюбленная пара очень рада будущему пополнению. Джиджи Хадид раньше намекала на то, что готова с Зейном создать семью. Но знаменитости пока не дают официальных комментариев по этому поводу.

К слову, округливший животик звезды журналисты заметили на кадрах с празднования ее 25-летия. На Джиджи тогда были джинсы с завышенной талией и черная объемная водолазка, под которой она пыталась скрыть свою фигуру.





Напомним, что супермодель Джиджи Хадид и певец Зейн Малик состоят в отношениях уже пять лет. Их называют одной из самых красивых пар Голливуда. И несмотря на то, что у них были трудности, которые привели к временному расставанию, влюбленным все-таки удалось наладить общение и начать совместную жизнь.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, о чем Джиджи Хадид сожалеет больше всего в жизни.

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