Язык

Українська

Русский

Coinspot 29.04.2020

BTC/USD

7936.75

ETH/USD

205.41

LTC/USD

46.18

НБУ 29.04.2020

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

29.60

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Супермодель Джиджи Хадид беременна первенцем, – СМИ
НОВОСТИ Все новости

Супермодель Джиджи Хадид беременна первенцем, – СМИ

Говорят, что Джиджи уже на 20 неделе беременности

сегодня, 10:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Супермодель Джиджи Хадид беременна первенцем, – СМИ

Американская супермодель Джиджи Хадид, которая недавно отпраздновала свое 25-летие, готовится стать мамой. Об этом сообщает издание TMZ.

Известно, что модель, покорившая мировые подиумы, находится уже на 20 неделе беременности. Отцом ребенка является ее бойфренд Зейн Малик - популярный исполнитель, экс-участник англо-ирландского бой-бэнда One Direction.

Инсайдер сообщает, что влюбленная пара очень рада будущему пополнению. Джиджи Хадид раньше намекала на то, что готова с Зейном создать семью. Но знаменитости пока не дают официальных комментариев по этому поводу.

К слову, округливший животик звезды журналисты заметили на кадрах с празднования ее 25-летия. На Джиджи тогда были джинсы с завышенной талией и черная объемная водолазка, под которой она пыталась скрыть свою фигуру. 

iPCDYO_VJAUgyWJR-0HCF7UHB.png

Напомним, что супермодель Джиджи Хадид и певец Зейн Малик состоят в отношениях уже пять лет. Их называют одной из самых красивых пар Голливуда. И несмотря на то, что у них были трудности, которые привели к временному расставанию, влюбленным все-таки удалось наладить общение и начать совместную жизнь.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, о чем Джиджи Хадид сожалеет больше всего в жизни.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.tmz.com/2020/04/28/gigi-hadid-pregnant-baby-zayn-malik-father-boyfriend/?adid=justjaredsocialexchange/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...