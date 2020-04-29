Меган Фокс и Брайан Остин Грин на грани развода, - СМИ

В семейной жизни известной актрисы, звезды фильма "Трансформеры" Меган Фокс сейчас трудные времени. Издание E!New сообщает, что знаменитость находится на грани развода со своим мужем Брайаном Остином Грином.

Известно, что супруги сейчас не живут вместе, но продолжают видеться и проводить время со своими детьми. А недавно звезду "Беверли-Хиллз" видели в супермаркете без обручального кольца, что вызвало дополнительные слухи о расставании пары. Поклонники также заметили, что Брайан давно не выставляет в социальной сети общие фотографии с Меган. Но официально супруги не дают никаких комментариев по этому поводу.

Напомним, что актеры вместе с 2004 года. Они воспитывают троих сыновей: 7-летнего Ноа, 6-летнего Боди и 3-летнего Джорни. Раньше у пары тоже были трудности, они даже подавали на развод, но смогли возобновить отношения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что семейная жизнь Джулии Робертс и ее мужа Даниэла Модера трещит по швам. Актриса планирует подать на развод после 18-летнего брака.

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