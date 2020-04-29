Невеста Киану Ривза выпустила коллекцию украшений

47-летняя американская художница Александра Грант запустила в 2008 году проект GrantLOVE, который производит и продает оригинальные товары для дома. Недавно знаменитость представила благотворительную коллекцию украшений. Об этом сообщает издание WWD.

Возлюбленная голливудского актера Киану Ривза выпустила подвески из серебра и золота в виде надписи "Love". Вырученные средства от продажи она передаст нескольким некоммерческим организациям. Стоимость серебряной подвески составляет 175 долларов (около 5 тысяч гривен), а золотой - 775 долларов (почти 21 тысячу гривен).

Известно, что помимо украшений проект Александры Грант продает толстовки, пляжные полотенца, неоновые вывески, которые объединяет слово "Love". За время существования ее компания собрала более 125 тысяч долларов для различных благотворительных проектов.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в ноябре прошлого года Киану Ривз представил миру свою новую возлюбленную Александру Грант, которая старше актера на десять лет. Но пару не смущает разница в возрасте, инсайдеры сообщают, что звезда "Матрицы" уже сделал художнице предложение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!