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"Disney, я вся твоя!": после шестилетнего перерыва Ева Мендес возвращается на экраны

Знойная голливудская актриса Ева Мендес поделилась своими планами в кино

сегодня, 21:51
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Disney, я вся твоя!": после шестилетнего перерыва Ева Мендес возвращается на экраны

Кубинская актриса Ева Мендес, которая известна по киноролям в таких картинах как "Правила съема: метод Хитча" и "Двойной форсаж", рассказала, что возвращается к любимой работе после того, как в течение шести лет занималась воспитанием двух новорожденных дочерей. 

Так, актриса отметила, что была бы рада принять предложение в съемках продолжения "Метода Хитча", где в центре сценария был описан любовный роман через приложения для знакомств. Также Мендес просто мечтает заключить контракт с легендарной студией Disney.

"Disney, я вся твоя!  Но я больше злодейка и Урсула", - заявила знаменитость, заранее отвергая предложения на роль принцессы.

Отмечается, что последний фильм с Евой Мендес "Как поймать монстра" вышел в 2014 году, после чего она забеременела от Райана Гослинга и занялась заботой о семейном очаге. В 2016 году у пары появилась еще одна дочь и актриса вновь отсрочила возвращение к игре в фильмах.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о лучших фильмах, которые сделали знаменитой Джессику Альбу, которой в этом месяце исполнилось 39 лет. Одна из самых неординарных ролей актрисе досталась при съемках фильма "Город грехов" Квентина Тарантино и Френка Миллера, где она работала на одной площадке с такими голливудскими "любимчиками" как Брюс Уиллис, Микки Рурк, Бенисио дель Торо и Джош Харнетт. 



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Источник: http://newformat.info/culture-culture/aktrisa-eva-mendes-rasskazala-o-svoih-planah/
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