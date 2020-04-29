"Disney, я вся твоя!": после шестилетнего перерыва Ева Мендес возвращается на экраны

Кубинская актриса Ева Мендес, которая известна по киноролям в таких картинах как "Правила съема: метод Хитча" и "Двойной форсаж", рассказала, что возвращается к любимой работе после того, как в течение шести лет занималась воспитанием двух новорожденных дочерей.

Так, актриса отметила, что была бы рада принять предложение в съемках продолжения "Метода Хитча", где в центре сценария был описан любовный роман через приложения для знакомств. Также Мендес просто мечтает заключить контракт с легендарной студией Disney.

"Disney, я вся твоя! Но я больше злодейка и Урсула", - заявила знаменитость, заранее отвергая предложения на роль принцессы.

Отмечается, что последний фильм с Евой Мендес "Как поймать монстра" вышел в 2014 году, после чего она забеременела от Райана Гослинга и занялась заботой о семейном очаге. В 2016 году у пары появилась еще одна дочь и актриса вновь отсрочила возвращение к игре в фильмах.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о лучших фильмах, которые сделали знаменитой Джессику Альбу, которой в этом месяце исполнилось 39 лет. Одна из самых неординарных ролей актрисе досталась при съемках фильма "Город грехов" Квентина Тарантино и Френка Миллера, где она работала на одной площадке с такими голливудскими "любимчиками" как Брюс Уиллис, Микки Рурк, Бенисио дель Торо и Джош Харнетт.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!