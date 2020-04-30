52-летняя Николь Кидман стала новым лицом известного глянца

Популярная актриса, звезда фильмов "Степфордские жены" и "Другие" Николь Кидман украсила обложку модного глянца. Новые фотографии знаменитость опубликовала на своей страничке в Instagram.

52-летняя актриса стала звездой обложки американского журнала WSJ. Magazine. Николь написала, что фотоссесия для майского номера проходила еще в марте, отметив, что с тех пор будто прошла вечность.

Для глянца знаменитость позировала в различных нарядах, которые подчеркивали ее элегантность, загадочность и легкость. Кидман выбрала для фотосессии белоснежное платье-балахон, черный строгий костюм с белой рубашкой, костюм с корсетом и черном платье с открытым декольте.

Актриса также дала изданию интервью, в котором рассказала об актерской карьере. Звезда "Степфордских жен" отметила, что старается полностью прожить свою роль в кино и это сильно отражается на ее здоровье и духе.

Помимо того, что Кидман - одна из самых востребованных актрис Голливуда, она еще занимается и продюсерством. Несколько проектов актрисы, которые должны были выйти в мае пришлось временно отложить из-за коронавируса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что итальянский Vogue впервые вышел с пустой обложкой.

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