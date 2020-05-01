Vogue составил рейтинг самых громких фильмов Ларса фон Триера

Голливудский режиссер датского происхождения Ларс фон Триер подарил миру несколько картин, которые способны вызвать дрожь при одном лишь упоминании отдельных сцен. Журнал Vogue изучил их все и выделил три наиболее шокирующие картины, которые ворвались в мир кино, чтобы не оставить зрителя прежним после просмотра.

Антихрист 2009 Порнография, беспричинное насилие и режиссер-невротик – составляющие формулы шок-контента. Но фильм, в котором мир создал Дьявол, а не Бог, похоже, перевыполнил план. Многочисленные протесты религиозных общин, обвинения в женоненавистничестве и излишней жестокости – "Анархист" собрал целый букет всевозможных негодований. Споры вокруг картины достигли апогея, когда два года спустя Ларс фон Триер рассказал о своих симпатиях к Адольфу Гитлеру во время одной из пресс-конференций.





Нимфоманка 2013 Эротический многочасовой опус Ларса фон Триера о сексе, любви и страданиях. Фильм рассказывает о женщине по имени Джо, которая после нескольких лет активной сексуальной жизни потеряла аппетит к интимным потехам. С этой историей фон Триер хотел поднять темы противоречия человеческой натуры и отчаяния, и заглянуть в глубину человеческого разума и эмоций. Но большинство посчитали ленту "плохим порнофильмом" и раскритиковали режиссера.





Дом, который построил Джек 2018 С этим психологическим триллером фон Триер триумфально вернулся в Канны после восьмилетнего перерыва. Лента рассказывает о жизни умного и неуловимого серийного убийцы Джека Потрошителя и о событиях, после которых он начал убивать людей. Действие фильма разворачивается в 1970-х и 1980-х годах, а рассказчиком в картине является сам убийца. Несмотря на всю жестокость ленты, смешанные отзывы критиков, и невозможность аудитории досмотреть ее до конца, она может претендовать на звание лучшей картины XXI.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что впервые в истории журнала Vogue редакция опубликовала на обложке несколько человек, причем не моделей, а обычных пенсионерок.

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