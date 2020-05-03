"Григор Клиган" из "Игры престолов" побил мировой рекорд

Один из самых сильных людей на Земле - исландский актер Гафтор Бьёрнссон, сыгравший в "Игре престолов" Григора Клигана (Гору) - установил рекорд в экипировочной становой тяге. Он поднял штангу весом в 501 килограмм. Видео со своим достижением актер выложил на собственном YouTube-канале.

Предыдущий рекорд составлял ровно пол тонны и принадлежал британцу Эдди Холла, который установил его в 2016 году.

В то же время пока неизвестно, зачислят новый рекорд официально. Из-за пандемии коронавируса Бйорнссо поднял 501 килограмм не в официальных соревнованиях, как это предусмотрено по регламенту, а в своем зале в Исландии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в феврале этого года, благодаря сильному штормовому ветру, самолет, совершавший трансантлантический рейс из Нью-Йорка в Лондон, установил мировой рекорд времени полета - менее пяти часов, хотя обычно требуется больше шести. Предыдущий рекорд трансатлантического полета равнялся 5,13 часам. Сообщается, что Boeing 747 развил скорость до 1327 км в час, попав "в струю" ветра. В итоге, самолет прибыл в аэропорт "Хитроу" на 80 минут раньше графика. По данным экспертов, пилот усадил свой самолет в центр реактивного потока. И хотя турбулентность в этих струйных потоках может быть довольно сильной, путешествие также может быть и плавным.





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