Кайли Дженнер показала самый модный маникюр этого лета

22-летняя американская звезда Кайли Дженнер продолжает радовать поклонников яркими фотографиями. Недавно модель продемонстрировала самый модный маникюр приближающегося лета. На своем аккаунте в Instagram она опубликовала фотографию за рулем Lamborghini.

Знаменитости активно следят за модными новинками, чтобы всегда быть в тренде. Так, Кайли Дженнер узнала главный nail-тренд лета 2020 и показала фанатам свои ухоженные ноготки. Звезда выложила фотографию, где видны ее руки крупным планом. Кайли продемонстрировала разноцветный френч, который смотрится очень стильно и изысканно.

Известно, что подобный дизайн становится довольно популярным в последнее время, но главное, что такой маникюр сочетается с большим количеством образов и стилей в одежде. Яркие цвета поднимают настроение и наполняют серые будни новыми красками.





Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что радужный маникюр был признан негласным трендом этого лета. Если хотите привнести в свою жизнь побольше ярких красок, ознакомьтесь с несколькими вариантами такого дизайна.

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