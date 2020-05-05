45-летняя актриса Хлоя Севиньи впервые стала мамой

В жизни звезды драматического телесериала "Большая любовь" Хлои Севиньи произошло долгожданное и радостное событие - рождение первенца. Звездная мама хотела оставить в секрете факт появления малыша на свет, но папарацци удалось сфотографировать актрису с младенцем на руках.

Издание The Daily Mail сообщает, что ребенок родился 2 марта, но знаменитость и ее возлюбленный Синиша Макович, не разглашают пол малыша. Пару засняли на улице в Нью-Йорке, когда актриса с новорожденным выходила из дома. Счастливая мама прижимала малыша к груди, не забывая и о персональных средствах защиты — маске и перчатках.