Джулия Робертс в роскошном платье устроила дома Met Gala 2020

Звезда фильмов "Красотка" и "Ешь, молись, люби" Джулия Робертс не унывает по поводу того, что не пойдет в этом году на Met Gala 2020. Знаменитость решила "по-домашнему" устроить себе мероприятие. На своей страничке в Instagram она опубликовала фотографию в роскошном платье.

Известно, что многие масштабные мероприятия пришлось отменить из-за ситуации с коронавирусом. В этот список попало и модное событие Met Gala 2020, которое проходит в Нью-Йорке в начале мая. Однако знаменитости не унывают, ведь светский вечер можно провести и у себя дома.

Джулия Робертс показала фотографию в роскошном черно-белом платье от Carolina Herrera и бокалом шампанского в руках. Снимок был сделан на подоконнике в ванной комнате звезды. Фотографию актриса подписала так: "Вот и я... Сегодня не пойду на Met Gala".

Поклонники сразу же узнали этот архивный кадр со съемок Джулии Робертс для одного из глянцевых журналов. И, кажется, для такого повода он пригодился идеально.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда "Красотки" планирует подать на развод с мужем, сразу после окончания карантина.

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