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Джонсон Борис развелся: решение политика стало историческим моментом

До Бориса Джонсона в Великобритании разводился лишь премьер Огастест Фицрой более 250 лет назад - в 1769-м году

сегодня, 09:10
Автор:

• Елена Волкова

Джонсон Борис развелся: решение политика стало историческим моментом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окончательно развелся с Мариной Уилер, с которой пробыл в браке 27 лет. Интересно, что это второй развод столь высокопоставленного чиновника при власти: до Джонсона разводился лишь премьер Огастест Фицрой, а произошло это более 250 лет назад - в 1769-м году. Об этом пишет The Sun.

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Таблоиды сообщают, что Марина отсудила у политика около пяти миллионов долларов, оставив экс-супругу примерно столько же. Теперь 55-летний Джонсон сможет жениться на своей девушке  — 32-летней Кэрри Саймонд, которая живет в резиденции британских премьеров. К слову, этот факт является прецедентом: ранее на Даунинг-стрит проживали только официальные жены.

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Известно, что этот брак будет третьим для британского политика. Кроме того, у Джонсона шестеро детей. Четверо - от Марины, еще двое детей родились вне брака. Кэрри родила Борису младшего наследника в конце апреля этого года.

Как ранее сообщали "Комментарии", роды Кэрри прошли в одной из лондонских клиник. А о беременности девушки стало известно в конце февраля, когда пара объявила о помолвке. Не так давно Джонсон перенес заболевание COVID-19, выздоровел и уже приступил к работе.


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Источник: comments.ua
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