Шоумен и комик Дядя Жора попал в больницу с инсультом

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Известный украинский комик и телеведущий Вадим Мичковский, известный как Дядя Жора, несколько дней назад был госпитализирован в одну из киевских клиник, где ему был диагностирован инсульт. Об этом он сам сообщил в Instagram.
По его словам, первыми симптомами были сильные головные боли и раздвоение в глазах, которому он не придал должного значения. Такое состояние было у него вечером и не прошел до утра. После этого его жена Наталья заставила пойти в больницу, где после обследования выяснилось, что в Дяди Жоры инсульт.
Комик рассказал, что к началу карантина работал очень много и мало спал. Были постоянные дела, гастроли, проведение и организация мероприятий. Все это отнимало все свободное время Дяди Жоры и отдыха почти не было.
При этом шоумен указал, что много лет придерживается здорового образа жизни, занимается спортом, к чему и призывает своих подписчиков.
Напомним, ранее портал "Комментарии" поделился интересными фактами из жизни одного из главных красавчиков Голливуда - Джорджа Клуни, которому в этом году исполнилось 59 лет. Пользуясь случаем, еще раз поздравляем звездного именинника!
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