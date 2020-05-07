Язык

Українська

Русский

Coinspot 07.05.2020

BTC/USD

9297.90

ETH/USD

205.21

LTC/USD

45.79

НБУ 07.05.2020

USD/UAH

27.00

EUR/UAH

29.16

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Шеф-повар Дженнифер Лопес рассекретил ее рацион питания
НОВОСТИ Все новости

Шеф-повар Дженнифер Лопес рассекретил ее рацион питания

Дженнифер Лопес и ее возлюбленный иногда позволяют себе «вредности»

сегодня, 15:10
Автор:

• Светлана Шкурупий

Шеф-повар Дженнифер Лопес рассекретил ее рацион питания

Голливудская красотка Дженнифер Лопес, несмотря на 50-летний возраст, поражает своей стройной и подтянутой фигурой.  Личный шеф-повар звезды рассказал, чем питается актриса, чтобы всегда выглядеть на высоте.

На протяжении нескольких лет рационом питания Джей Ло и ее семьи занимается шеф-повар Кельвин Фернандес. Вместе с командой он следит за тем, что в холодильнике звездного семейства всегда были "нужные" продукты.  Он рассказал, что актриса и ее будущий супруг Алекс Родригес отдают предпочтение свежим фруктам и овощам. В их доме должно быть много зелени (шпината, сельдерея), потому что из этих продуктов знаменитости делают утром зеленый фреш.

Также в холодильнике у Джей Ло всегда должны быть яйца, газированная вода, мясные продукты (филе индейки, куриное мясо), здоровые закуски и немного "вредностей" для детей. Часто кулинары радуют звездной семейство мексиканской кухней, потому что они очень любят тако.

Кельвин Фернандес подчеркнул, что Дженнифер Лопес не особо зацикливается на блюдах, которые подают на стол, потому что для нее главное - обедать всей семьей.

Напомним, что актриса живет вместе со своим будущим мужем и четырьмя детьми (12-летними Максом и Эмми, которые родились от предыдущего брака Лопес, а также с 15-летней Наташей и 12-летней Эллой, от первого брака Родригеса).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Дженнифер Лопес прокомментировала свои планы на свадьбу.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/lite/zvyozdy/dni-tako-lichnyy-shef-povar-dzhennifer-lopes-1588431688.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...