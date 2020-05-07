Шеф-повар Дженнифер Лопес рассекретил ее рацион питания

Голливудская красотка Дженнифер Лопес, несмотря на 50-летний возраст, поражает своей стройной и подтянутой фигурой. Личный шеф-повар звезды рассказал, чем питается актриса, чтобы всегда выглядеть на высоте.

На протяжении нескольких лет рационом питания Джей Ло и ее семьи занимается шеф-повар Кельвин Фернандес. Вместе с командой он следит за тем, что в холодильнике звездного семейства всегда были "нужные" продукты. Он рассказал, что актриса и ее будущий супруг Алекс Родригес отдают предпочтение свежим фруктам и овощам. В их доме должно быть много зелени (шпината, сельдерея), потому что из этих продуктов знаменитости делают утром зеленый фреш.

Также в холодильнике у Джей Ло всегда должны быть яйца, газированная вода, мясные продукты (филе индейки, куриное мясо), здоровые закуски и немного "вредностей" для детей. Часто кулинары радуют звездной семейство мексиканской кухней, потому что они очень любят тако.

Кельвин Фернандес подчеркнул, что Дженнифер Лопес не особо зацикливается на блюдах, которые подают на стол, потому что для нее главное - обедать всей семьей.

Напомним, что актриса живет вместе со своим будущим мужем и четырьмя детьми (12-летними Максом и Эмми, которые родились от предыдущего брака Лопес, а также с 15-летней Наташей и 12-летней Эллой, от первого брака Родригеса).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Дженнифер Лопес прокомментировала свои планы на свадьбу.



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