Илон Маск впервые озвучил имя своего сына, которое больше похоже на формулу (ВИДЕО)

Гендиректор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые озвучил уникальное имя своего новорожденного сына, которое состоит из букв, символа и цифры. Миллиардер озвучил имя X Æ A-12 в подкасте на YouTube-канале Джо Рогана.

Ведущий попросил Маска произнести имя, на что тот ответил: "Экс Эш Эй Твелв Маск или Экс Эш Архангел Маск". По словам молодого папы, "Архангел" — это название проекта высотного самолета-разведчика Lockheed A-12.

Ранее его девушка - канадская певица Граймс - объяснила странное имя, данное малышу. Артистка говорит, что имя мальчика - X Æ A-12 - состоит из букв и цифр, каждая из которых имеет свое особое значение.

Так, X - неизвестная переменная, Æ - эльфийский символ написания слова "любовь" и "искусственный интеллект", A-12 - предшественник любимого самолета пары SR-17.

Ранее "Комментарии" сообщали, что генеральный директор Tesla Илон Маск и канадская певица украинского происхождения Граймс (Клэр Буше) стали родителями. Маск подтвердил эту новость в понедельник после того, как один из его подписчиков спросил, есть ли какие-либо новости о ребенке. Илон Маск написал, что мама и ребенок находятся в нескольких часах езды от него и хорошо себя чувствуют. Также предприниматель выложил свое фото с новорожденным на руках на своей странице в Twitter. У Маска есть еще пятеро детей: близнецы Гриффин и Ксавье, а также тройняшки Дамиан, Саксон и Кай от предыдущего брака.

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