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Звезда «Гарри Поттера» впервые стал отцом: известен пол ребенка

Представители звезды подтвердили рождение первенца

сегодня, 10:45
Автор:

• Светлана Шкурупий

Звезда «Гарри Поттера» впервые стал отцом: известен пол ребенка

В жизни известного актера, звезды фильмов "Гарри Поттер" и сериала "По болезни" Руперта Гринта произошло радостное событие - рождение первенца. Об этом сообщает издание The People.

31-летний актер не особо афиширует личную жизнь, поэтому о беременности его возлюбленной Джорджии Грум стало известно только в прошлом месяце. Папарацци удалось запечатлеть пару во время покупок. Было заметно, что девушка Руперта скоро собирается рожать, ведь об этом свидетельствовал ее большой округлившийся живот. 

И вот инсайдеры сообщают, что это радостное событие уже состоялось. Звезда "Гарри Поттера" стал отцом девочки. Но имя малышки, как и точная дата ее рождения неизвестны. Представители знаменитости подтвердили рождение малышки, но попросили прессу и поклонников уважать личную жизнь актера и его возлюбленной.

Напомним, что "Рон Уизли" состоит в отношениях с британской актрисой Джорджией Грум уже девять лет, но пока пара не собирается под венец. Возможно, рождение ребенка станет поводом для такого важного шага. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 45-летняя актриса Хлоя Севиньи впервые стала мамой.


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Источник: https://people.com/parents/rupert-grint-welcomes-first-child-daughter-georgia-groome/
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