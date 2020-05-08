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Потапу - 39: как украинские звезды поздравляют рэпера

Потап рассказал, что понял к 39 годам своей жизни

сегодня, 13:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

Потапу - 39: как украинские звезды поздравляют рэпера

Популярный рэпер, музыкальный продюсер, лидер группы "Mozgi" Алексей Потапенко сегодня, 8 мая, отмечает день рождения. В этом году артисту исполнилось 39 лет. Поклонники и украинские знаменитости на своих страничках в Instagram активно поздравляют исполнителя с праздником.

Так, возлюбленная рэпера Настя Каменских опубликовала фото, на котором Потап лежит на кровати вместе с домашним любимцем. Она трогательно поздравила мужа, отметив, что считает его гением! Настя поблагодарила Потапа за то, что он всегда рядом и пожелала, чтобы его талант и внутренний огонь никогда не иссяк.

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К поздравлениям присоединилась и экс-участница группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева. Певица написала, что Потап не перестает удивлять своими идеями и целями, он всегда вдохновляет и поддерживает.

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Также именинника поздравил Позитив и Redman IG. Ребята, записали ему видеообращение и пожелали много приятных и теплых слов.

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Поздравила Потапа с праздником и украинская ведущая Екатерина Осадчая. Она опубликовала фотографию с исполнителем и написала, что мощностью его энергии и таланта можно обеспечить светом города. И пожелала ему наслаждаться жизнью. 

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Сам именинник на своем аккаунте в Instagram рассказал подписчикам, что же понял к 39 годам своей жизни. И это любовь!

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 4 мая свой день рождения отмечала супруга Потапа Настя Каменских. И по этому случаю, мы вспомнили самые горячие клипы артистки.


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