Потапу - 39: как украинские звезды поздравляют рэпера

Популярный рэпер, музыкальный продюсер, лидер группы "Mozgi" Алексей Потапенко сегодня, 8 мая, отмечает день рождения. В этом году артисту исполнилось 39 лет. Поклонники и украинские знаменитости на своих страничках в Instagram активно поздравляют исполнителя с праздником.

Так, возлюбленная рэпера Настя Каменских опубликовала фото, на котором Потап лежит на кровати вместе с домашним любимцем. Она трогательно поздравила мужа, отметив, что считает его гением! Настя поблагодарила Потапа за то, что он всегда рядом и пожелала, чтобы его талант и внутренний огонь никогда не иссяк.





К поздравлениям присоединилась и экс-участница группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева. Певица написала, что Потап не перестает удивлять своими идеями и целями, он всегда вдохновляет и поддерживает.





Также именинника поздравил Позитив и Redman IG. Ребята, записали ему видеообращение и пожелали много приятных и теплых слов.





Поздравила Потапа с праздником и украинская ведущая Екатерина Осадчая. Она опубликовала фотографию с исполнителем и написала, что мощностью его энергии и таланта можно обеспечить светом города. И пожелала ему наслаждаться жизнью.





Сам именинник на своем аккаунте в Instagram рассказал подписчикам, что же понял к 39 годам своей жизни. И это любовь!





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 4 мая свой день рождения отмечала супруга Потапа Настя Каменских. И по этому случаю, мы вспомнили самые горячие клипы артистки.

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