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Майли Сайрус рассказала о своих привилегиях на карантине

Майли Сайрус не скучает на самоизоляции

сегодня, 19:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Майли Сайрус рассказала о своих привилегиях на карантине

27-летняя американская звезда Майли Сайрус дала интервью модному изданию Wall Street Journal и рассказали, как проходит ее самоизоляция. Певица заявила, что знаменитости, которые имеют значительно больше привилегий, чем обычные люди, не должны жаловаться на карантин.

Майли Сайрус призналась, что не может оценить масштабы пандемии коронавируса, потому что ее опыт переживания совершенно отличается от опыта многих людей. Звезда рассказала, что она находится на самоизоляции в комфортном доме, где всегда есть еда и нет проблем с деньгами. А большинство жителей не знает, за что прожить следующий месяц.

Артистка отметила, что ее жизнь также поставлена на паузу и ей не нравятся определенные запреты и ограничения, но ее жизнь не сравнила с жизнью обычных людей, которым действительно тяжело в условиях карантина.

Подобное мнение высказал и комик Рики Джервэйс. Он не понимает, как люди, у которых миллионы не счету и роскошные особняки, могут жаловаться на карантин и возмущаться, что им сложно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Ким Кардашьян пожаловалась на изоляцию с четырьмя детьми.


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Источник: https://www.popcornnews.ru/news/mayli-sayrus-rasskazala-o-svoih-zvezdnyh-privilegiyah
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