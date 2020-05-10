Звезда сериала «Друзья» поделилась редким фото с сыном

56-летняя актриса Лиза Кудроу, наиболее известная по роли Фиби Буффе в американском ситкоме "Друзья", поделилась редким семейным фото. На своем аккаунте в Instagram актриса опубликовала кадр со своим сыном и подругой.

На днях сын знаменитости Джулиан отпраздновал свое 22-летие. Поэтому, Лиза сделала исключение и показала поклонникам их общую фотографию. На снимке видно, что празднование проходило по-домашнему, в узком кругу. Звезда "Друзей", именинник и подруга актрисы Шерил Кэнтер-Валеселла позируют в медицинских масках возле стола.

Также знаменитость показала, какой торт она испекла для своего сына.

Пост актрисы собрал более 750 тысяч лайков и огромное количество комментариев. Поклонники оставляли Джулиану свои поздравления. К ним также присоединились подруги и коллеги Лизы Кудроу по сериалу "Друзья" Кортни Кокс и Дженнифер Энистон.

Напомним, что с 1995 года актриса замужем за Мишелем Стерном, с которым она познакомилась на съемках культового ситкома. В 1988 году у них родился сын Джулиан Мюррэй.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что фанатов "Друзей" пригласили на съемки спецвыпуска сериала.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!