Звезда сериала «Друзья» поделилась редким фото с сыном

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56-летняя актриса Лиза Кудроу, наиболее известная по роли Фиби Буффе в американском ситкоме "Друзья", поделилась редким семейным фото. На своем аккаунте в Instagram актриса опубликовала кадр со своим сыном и подругой.
На днях сын знаменитости Джулиан отпраздновал свое 22-летие. Поэтому, Лиза сделала исключение и показала поклонникам их общую фотографию. На снимке видно, что празднование проходило по-домашнему, в узком кругу. Звезда "Друзей", именинник и подруга актрисы Шерил Кэнтер-Валеселла позируют в медицинских масках возле стола.
Также знаменитость показала, какой торт она испекла для своего сына.
Пост актрисы собрал более 750 тысяч лайков и огромное количество комментариев. Поклонники оставляли Джулиану свои поздравления. К ним также присоединились подруги и коллеги Лизы Кудроу по сериалу "Друзья" Кортни Кокс и Дженнифер Энистон.
Напомним, что с 1995 года актриса замужем за Мишелем Стерном, с которым она познакомилась на съемках культового ситкома. В 1988 году у них родился сын Джулиан Мюррэй.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что фанатов "Друзей" пригласили на съемки спецвыпуска сериала.
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