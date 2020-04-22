Фанатов «Друзей» пригласили на съемки спецвыпуска сериала

У поклонников культового американского ситкома "Друзья" появилась возможность побывать на съемочной площадке нового специвыпуска. Об этом сообщила звезда сериала Дженнифер Энистон на своем аккаунте в Instagram.

Знаменитость написала, что актеры "Друзей" присоединились к челленджу #AllinChallenge. Он призван поддержать малообеспеченных людей, которые страдают от пандемии коронавируса и в целом направлен на борьбу с заболеванием. Каждый желающий может пожертвовать определенную сумму благотворительным организациям и автоматически стать участником конкурса, победители которого смогут посетить съемки "Друзей".

Энистон рассказала, что такой шанс получат всего шесть человек. Эти счастливчики станут персональными гостями и смогут не только познакомиться со звездами сериала, но и прочувствовать всю атмосферу съемочного процесса.





Напомним, что проект воссоединения "Друзей" долгое время был под вопросом, потому что студия и актеры ситкома не могли определиться с некоторыми нюансами, в частности гонораром.



Ранее издание "Комментарии" сообщало, что новый спецвыпуск "Друзей" должен был выйти на экраны в мае 2020 года на стриминговом сервисе HBO Max. Но из-за коронавируса съемки пришлось отложить, поэтому поклонникам сериала придется подождать.





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