Звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс призналась, почему всегда любила толстую Монику

Звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс, сыгравшая Монику Геллер, призналась, что никогда ранее не смотрела ситком и не помнит его сюжета. Пересмотреть культовый сериал она решила только сейчас, когда на карантине появилось больше свободного времени. Об этом актриса рассказала во время онлайн-беседы с телеведущей Эллен Дедженерес.

Кортни Кокс, которая стала всемирно известна благодаря сериалу "Друзья", уверяет, что уже не помнит как именно проходили съемки.

"Все, что я помню, - так это то, что всегда было очень весело. Я безумно любила людей, с которыми мне довелось работать. Также помню, что несколько эпизодов из сериала были взяты как-будто из моей жизни. Но подробностей сюжета уже не вспомню", - призналась Кортни.



На карантине Кортни Кокс решила пересмотреть ситком, но пока осилила только первый сезон.

"Этот сезон и правда крутой. Мне особенно понравился эпизод о Дне благодарения. Сейчас это мой самый любимый момент в сериале. Но не забывайте, я посмотрела только лишь первый сезон", - сказала актриса.

Также звезда "Друзей" призналась, что больше всего ей нравилось играть толстую Монику. В эти моменты она ощущала настоящую свободу, несмотря на огромный костюм, который ей приходилось носить часами.

"Я свободно могла все время танцевать и никаких проблем не было. Да, те эпизоды были самыми приятными", - уверяет Кортни.





Напомним, что ранее Кортни Кокс раскрыла секрет, каким именно будет продолжение сериала "Друзья". Фанаты увидят не обыкновенную серию, а серию воспоминаний.

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