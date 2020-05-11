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Звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс призналась, почему всегда любила толстую Монику

Кортни Кокс, сыгравшая в "Друзьях" одну из главных героинь - Монику, - призналась, что впервые посмотрела культовый сериал только сейчас на карантине

сегодня, 13:45
Автор:

• Виолетта Комаровская

Звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс призналась, почему всегда любила толстую Монику

Звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс, сыгравшая Монику Геллер, призналась, что никогда ранее не смотрела ситком и не помнит его сюжета. Пересмотреть культовый сериал она решила только сейчас, когда на карантине появилось больше свободного времени. Об этом актриса рассказала во время онлайн-беседы с телеведущей Эллен Дедженерес. 

Кортни Кокс, которая стала всемирно известна благодаря сериалу "Друзья", уверяет, что уже не помнит как именно проходили съемки.

"Все, что я помню, - так это то, что всегда было очень весело. Я безумно любила людей, с которыми мне довелось работать. Также помню, что несколько эпизодов из сериала были взяты как-будто из моей жизни. Но подробностей сюжета уже не вспомню", - призналась Кортни. 

На карантине Кортни Кокс решила пересмотреть ситком, но пока осилила только первый сезон. 

"Этот сезон и правда крутой. Мне особенно понравился эпизод о Дне благодарения. Сейчас это мой самый любимый момент в сериале. Но не забывайте, я посмотрела только лишь первый сезон", - сказала актриса. 

Также звезда "Друзей" призналась, что больше всего ей нравилось играть толстую Монику. В эти моменты она ощущала настоящую свободу, несмотря на огромный костюм, который ей приходилось носить часами. 

"Я свободно могла все время танцевать и никаких проблем не было. Да, те эпизоды были самыми приятными", - уверяет Кортни.  


Напомним, что ранее Кортни Кокс раскрыла секрет, каким именно будет продолжение сериала "Друзья". Фанаты увидят не обыкновенную серию, а серию воспоминаний


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Vms_pStQkPU&feature=emb_logo
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