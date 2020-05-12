Илон Маск развлекается с новорожденным сыном: видео покорило Сеть

Девушка миллиардера Илона Маска Граймс поделилась с подписчиками милым видео, как молодой папа проводит время с их новорожденным сыном. Так, эпатажная певица опубликовала чувственное видео в сторис “Инстаграма”, которое разлетелось по сети.

Интересно, что на протяжении всей беременности своей девушки Илон Маск отказывался от любых комментариев относительно отцовства. Однако теперь он с удовольствием позирует с малышом, а многочисленные фото и видео лишь доказывают, что теперь он живет под одной крышей с Граймс. У Маска есть еще пятеро детей: близнецы Гриффин и Ксавье, а также тройняшки Дамиан, Саксон и Кай от предыдущего брака.

“Комментарии” ранее сообщали, что гендиректор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые озвучил уникальное имя своего новорожденного сына, которое состоит из букв, символа и цифры. Миллиардер озвучил имя X Æ A-12 в подкасте на YouTube-канале Джо Рогана. Ведущий попросил Маска произнести имя, на что тот ответил: "Экс Эш Эй Твелв Маск или Экс Эш Архангел Маск". По словам молодого папы, "Архангел" — это название проекта высотного самолета-разведчика Lockheed A-12. Ранее Граймс объяснила странное имя, данное малышу. Артистка говорит, что имя мальчика - X Æ A-12 - состоит из букв и цифр, каждая из которых имеет свое особое значение.

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