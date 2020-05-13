Эмма Стоун тайно вышла замуж: актриса «засветила» кольцо

В конце 2019 года американская звезда Эмма Стоун заявила, что выходит замуж. Свадебное торжество должно было состояться весной, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Актрисе пришлось отменить свадьбу, но фанаты заметили на пальце актрисы обручальное кольцо и решили, что бракосочетание все-таки состоялась.

На днях звезда "Ла-Ла-Ленда" приняла участие в шоу Hello Sunshine и во время интервью поклонники заметили, что на безымянном пальце знаменитости красуется обручальное кольцо. Это стало поводом для слухов, что актриса и ее возлюбленный Дэйв Маккари не захотели ждать окончание карантина и тайно связали себя узами брака.

Представители звездной пары удерживаются от комментариев по этому поводу. Но во время записи программы актриса намекнула, что изменила свой статус. Она спросила у врача, как новости о коронавирусе и условия самоизоляции могут отразиться на браке. Эксперт отметил, что супругам может быть тяжело в этот период, особенно, если женщина замужем за мужчиной, который поддается панике и переживает за все. Эмма засмеялась и ответила, что в таком случаем, она сделала правильный выбор.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, каким знаменитостям пришлось перенести свадьбу из-за пандемии коронавируса.

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