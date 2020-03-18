Звезды, которым пришлось отменить свадьбу из-за коронавируса

Ситуация с коронавирусом всколыхнула весь мир. В целях безопасности были отменены многие мероприятия, знаменитостям также пришлось поменять свои планы, в частности перенести свадебные торжества.

Западные источники отмечают, что звезда фильма "Ла-Ла-Ленд" Эмма Стоун отменила свою свадьбу за несколько дней до праздника. Влюбленные приняли такое решение, чтобы не подвергать опасности здоровье своих друзей и близких. Пара планировала поженится в Лос-Анджелесе, но в связи с пандемией коронавируса, в городе объявлен карантин.

Свадебное торжество пришлось также отменить беременной певице Кети Пэрри и ее возлюбленному Орландо Блуму. Пара хотела провести церемонию бракосочетания в Японии и к торжеству было уже все готово, однако здоровья намного важнее, чем праздник.

В начале этого лета под венец, после 10 лет отношений, собиралась пойти модель Наталья Водянова. Свадьбу с французским бизнесменом звезда собирается отпраздновать во Франции, но теперь планы под угрозой срыва. Сама Наталья пока официально ничего не комментирует, возможно, торжество состоится, но в кругу только самых близких.

Под вопросом оказалась и королевская свадьба. Принцесса Беатрис и ее возлюбленный Эдоардо Моцци собирались пожениться в мае текущего года. Но учитывая, что в Италии, откуда родом жених, бушует коронавирус, торжество придется отменить.

К слову, еще не известно, какое решение приняла актриса Дженнифер Лопес, которая собиралась в начале лета выйти замуж на Багамских островах.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская певица MamaRika тайно вышла замуж.

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