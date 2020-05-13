Роберту Паттинсону – 34: интересные факты из жизни актера

Известный актер, звезда "Сумерек" и нового "Бэтмена" Роберт Паттинсон отмечает сегодня, 13 мая, свой день рождения. В этом году ему исполнилось 34 года. По этому поводу, мы решили собрать самые интересные факты из его биографии, чтобы поближе узнать главного "вампира" современности.

Мечтал стать пианистом

Роберт Паттинсон не стремился построить актерскую карьеру. С детства он любил играть на фортепиано и мечтал стать пианистом в каком-нибудь баре. А в юные годы даже играл на гитаре и синтезаторе в составе малоизвестной группы Bad Girls.

Прятал улиток от одноклассников

В одном из интервью актер рассказал, что был отстранен от занятий в школе на две недели из-за того, что носил улиток в рюкзаке. Такое странное поведение он объяснил тем, что спасал моллюсков от одноклассников, которые выходили на улицу их убивать.

Работа с Риз Уизерспун

В 2004 году Роберт сыграл роль сына героини Риз Уизерспун в киноленте "Ярмарка тщеславия", но сцены с его участием были вырезаны. Спустя несколько лет ему снова удалось поработать с известной актрисой и на этот раз он сыграл ее любовника.

"Британская звезда завтрашнего дня"

В конце 2005 года Паттинсон сыграл роль Седрика Диггори в фильме "Гарри Поттер и Кубок огня". Впоследствии издание Times Online окрестило его "Британской звездой завтрашнего дня".

Успех и любовь благодаря "Сумеркам"

Большую популярность и всемирную славу актер получил благодаря роли вампира Эдварда Каллена в кинокартине "Сумерки". На съемках этого же фильма он встретил Кристен Стюарт, с которой был вместе четыре года. Но хэппи энда не произошло, потому что актриса изменила ему с режиссером.

Комплексы

Паттинсон комплексует по поводу своих бедер. В одном из интервью актер признался, что считает их слишком широкими, поэтому не любит раздеваться в общественных местах.

Самый красивый мужчина мира

Согласно расчетам формулы "золотого сечения" Роберт Паттинсон призван самым красивым мужчиной мира. Параметры актера идеальны на 92%.

Из вампира в летучую мышь

В 2021 году на экраны выйдет новый супергеройский фильм "Бэтмен", где главную роль исполнит Роберт Паттинсон.

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