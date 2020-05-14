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Актрисы, которые не стесняются позировать без макияжа

Эти актрисы не нуждаются в фотошопе и фильтрах

сегодня, 18:10
Автор:

• Светлана Шкурупий

Актрисы, которые не стесняются позировать без макияжа

Многие знаменитости переживают из-за своей внешности и выставляют на своих страничках в Instagram только красивые и отредактированные фотографии. А есть те, кто не стесняется своей естественной красоты и считает ее своим достоинством. Какие же актрисы без проблем позируют без грамма косметики?

Мишель Пфайффер, 62 года

Американская актриса, звезда фильмов "Малефисента: Владычица тьмы" и "Опасные связи" очень часто публикует в социальной сети фотографии без макияжа. 62-летняя звезда своими снимками доказывает, что прекрасно выглядеть можно и без косметики.

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Шарлиз Терон, 44 года

Голливудская красотка Шарлиз Терон выглядит превосходно даже в повседневной одежде и без макияжа. Она обладает естественной красотой и не стесняется демонстрировать ее на публике.

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Дженнифер Энистон, 51

Талантливая актриса, продюсер и бизнес-леди Дженнифер Энистон удивляет своей потрясающей фигурой и внешними данными. Эта звезда выглядит на все 100% как с макияжем, так и без него.

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Синди Кроуфорд, 54 года

Супермодель Синди Кроуфорд не просто публикует в своем Instagram "честные" фотографии, но и рассказывает подписчикам, как правильно ухаживать за собой, чтобы всегда быть здоровой и красивой.

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Сальма Хайек, 53 года

Звезда фильмов "Бандитки" и "Эверли" Сальма Хайек не боится делать селфи без макияжа. Ее лицо с идеальной кожей не нуждается в косметике.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Настя Каменских показала, как выглядит без макияжа. 


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Источник: https://www.adme.ru/tvorchestvo-kino/25-otechestvennyh-zvezd-kotorye-ne-stesnyayutsya-pokazat-sebya-bez-makiyazha-i-pravilno-delayut-2010615/
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