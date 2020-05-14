Актрисы, которые не стесняются позировать без макияжа

Многие знаменитости переживают из-за своей внешности и выставляют на своих страничках в Instagram только красивые и отредактированные фотографии. А есть те, кто не стесняется своей естественной красоты и считает ее своим достоинством. Какие же актрисы без проблем позируют без грамма косметики?

Мишель Пфайффер, 62 года

Американская актриса, звезда фильмов "Малефисента: Владычица тьмы" и "Опасные связи" очень часто публикует в социальной сети фотографии без макияжа. 62-летняя звезда своими снимками доказывает, что прекрасно выглядеть можно и без косметики.





Шарлиз Терон, 44 года

Голливудская красотка Шарлиз Терон выглядит превосходно даже в повседневной одежде и без макияжа. Она обладает естественной красотой и не стесняется демонстрировать ее на публике.





Дженнифер Энистон, 51



Талантливая актриса, продюсер и бизнес-леди Дженнифер Энистон удивляет своей потрясающей фигурой и внешними данными. Эта звезда выглядит на все 100% как с макияжем, так и без него.





Синди Кроуфорд, 54 года

Супермодель Синди Кроуфорд не просто публикует в своем Instagram "честные" фотографии, но и рассказывает подписчикам, как правильно ухаживать за собой, чтобы всегда быть здоровой и красивой.





Сальма Хайек, 53 года

Звезда фильмов "Бандитки" и "Эверли" Сальма Хайек не боится делать селфи без макияжа. Ее лицо с идеальной кожей не нуждается в косметике.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Настя Каменских показала, как выглядит без макияжа.



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