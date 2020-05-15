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12-летняя дочь Дженнифер Лопес написала свою первую книгу

Дженнифер Лопес очень гордится своим чадом

сегодня, 09:55
Автор:

• Светлана Шкурупий

12-летняя дочь Дженнифер Лопес написала свою первую книгу

Дочь американской звезды Дженнифер Лопес, 12-летняя Эмма готовится к изданию своей первой книги под названием Lord Help Me ("Господь помогает мне"). Об этом актриса сообщила на своем аккаунте в Instagram.

Знаменитость написала, что очень гордится своей дочерью, ведь ее книга поможет людям укрепить веру и научит детей молиться. На прилавках магазинов первая книга Эммы появится в конце сентября 2020 года, но Дженнифер Лопес отметила, что все желающие уже могут сделать предзаказ новинки.

Сама 12-летняя Эмма, которая помимо писательской деятельности, еще занимается и музыкой, объяснила, почему решила выпустить сборник своих молитв. Девочка рассказала, что в школе узнала о ленивцах и о том, что популяция этих животных сократилась более чем вдвое и они находятся на грани исчезновения. Этой книгой Эмма хочет помочь собирать средства на спасение ленивцев, а также научить детей молиться и просить помощи.

К слову, книга рассчитана на детей трех-семи лет. Еще два года назад Дженнифер Лопесс рассказывала, что они с дочерью едут к трем издателям по поводу рукописи ее дочери. И несмотря на то, что выход книги немного затянулся, уже осенью она порадует своих читателей. 

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Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что дочь Моники Беллуччи стала лицом нового аромата Dolce & Gabbana. 


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