Эрика Герцег уходит с ВИА Гры

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Блондинка из группы "ВИА Гра" покидает коллектив. Об этом Эрика Герцег сама рассказала во время прямого эфира в Instagram.
В нынешнем составе "ВИА Гры" Эрика Герцег самая "старенькая". Она попала в коллектив еще в 2013 году после телевизионного талант-шоу "Хочу в ВИА Гру". Сейчас ей 31 год и певица решила начать сольную карьеру. К слову, ее коллеги с группы, с которыми они вместе начинали творческий путь - Миша Романова и Анастасия Кожевникова - ранее сделали то же самое и ушли в сольное плавание.
Эрика Герцег в "ВИА Гре" пробудет до конца года, пока не закончится ее контракт. Однако замену ей уже начали искать. К слову, продюсер группы Константин Меладзе решение своей подопечной поддержал.
"Мы ищем красивую девочку, харизматичную, которая заменит меня в группе "ВИА Гра". Я с начала года думала о своем уходе и решила, что нужно уходить. Костя меня поддержал", - рассказала исполнительница.
Продюсерский центр Меладзе объявил официальный кастинг на место блондинки в культовом коллективе.
"Ты обладательница уникальной и яркой внешности? А твоя харизма может бить разрядами тока? Ты точно именно та, кого мы ищем!", - сказано в объявлении.
При этом указано, что будут рассматривать претенденток, возраст которых от 18 до 25 лет. Нужно ли иметь какой-то сценический опыт, не сказано. Главное, чтобы новая девочка смогла зажечь сердца и стать кумиром миллионов, отметили в продюсерском центре.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что бывшая участница ВИА Гры Миша Романова едва не потеряла ребенка из-за увеличения груди.
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