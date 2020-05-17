В США умер актер популярных американских комедий

В Лос-Анджелесе в возрасте 86 лет скончался актер Фред Виллард, который прославился благодаря популярной комедии "Американский пирог", а также многосерийному фильму "Друзья". Об этом передают украинские СМИ, ссылаясь на западную прессу.

Отмечается, что причиной смерти актера стала старость, а зафиксирована кончина Вилларда была еще 15 мая.

Напомним, Фред Уиллард известен ролями в фильмах Нервы на пределе, третий акт и В ожидании Гаффмана.

Актер был четырежды был номинирован на телевизионную премию Эмми за роли в сериалах Американская семейка и Все любят Рэймонда. Также на его счету награда American Comedy Award и BSFC Award.

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