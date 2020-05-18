Ким Кардашьян представила коллекцию защитных масок

39-летняя американская звезда Ким Кардашьян выпустила коллекцию защитных масок, которые на данный момент, являются одним из самых популярных товаров. Об этом знаменитость сообщила на своем аккаунте в Instagram.

Фотомодель активно продвигает свой собственный бренд Skims, поэтому решила не отставать от многим мировых компаний, и представила свою коллекцию защитных масок. Она выпустила их в 5-ти нюдовых оттенках, под цвет кожи. Стоимость маски составляет 8 долларов. Первую партию раскупили буквально за несколько минут, а вторая партия поступит в продажу на этой неделе.

Главными преимуществами защитных масок от Ким Кардашьян являются их удобность, мягкость и легкость. В них можно провести целый день, потому что ткань, из которой они сделаны, позволяет легко дышать, особенно в жаркие дни.

Напомним, что из-за сложившейся ситуации с коронавирусной инфекцией, защитная маска стала обязательной вещью при посещении общественных мест. В связи с этим, многие мировые бренды выпустили свои коллекции защитных масок, на любой вкус и цвет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Ким Кардашьян отправила детей и мужа в другой штат, чтобы отдохнуть на самоизоляции.

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