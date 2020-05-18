Звезда «Друзей» ищет девушку на сайте знакомств, – СМИ

50-летний американский актер, звезда культового телесериала "Друзья" Мэттью Перри решил найти свою вторую половинку на сайте знакомств. Такую информацию предоставило издание US Weekly.

Известно, что актер был зарегистрирован в приложении Raya — это Tinder для избранных, где голливудские знаменитости ищут себе пару. А после недавнего расставания с девушкой, которая была младше за 22 года, Мэттью обновил свой профиль и активно ищет свою вторую половинку.

Инсайдер сообщает, что актер уже пообщался с несколькими девушками и сходил на свидание. Неизвестно, удалось ли какой-то красотке покорить сердце знаменитости, но он решительно настроен на серьезные отношения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в январе 2020 года стало известно о романе звезды "Друзей" с 28-летней Молли Хервиц. Близкое окружение актера утверждало, что именно она помогла Мэттью справиться с депрессивным состоянием и положительно влияла на его жизнь. Друзья знаменитости были уверены, что именно с этой девушкой Перри свяжет свою жизнь, но внезапно для всех, пара рассталась.

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