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Модель Наталья Водянова отменила свадьбу с миллиардером

Наталья не захотела вносить коррективы в продуманный до мелочей сценарий

сегодня, 14:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

Модель Наталья Водянова отменила свадьбу с миллиардером

38-летней российской модели Наталье Водяновой пришлось отменить свадьбу с миллиардером Антуаном Арно из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание Vogue.

Знаменитости планировали устроить грандиозное празднование во Франции. На свадьбу, которая должна была состояться в июне, было приглашено около 300 гостей. Но сложившаяся ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы. Модель рассказала, что не захотела переносить торжество на осень, чтобы не менять сценарий, над которым она с мужем долго работала.

И несмотря на то, что подготовка к свадьбе была практически завершена, и платье невесты давно висит в шкафу, Наталья Водянова и ее возлюбленный Антуан Арно решили отпраздновать торжество ровно через год.

Пара вместе уже девять лет и воспитывает двух общих детей, поэтому они не видят проблемы в том, чтобы подождать до официального бракосочетания еще один год.

Также Наталья призналась, что в эти дни должна была праздновать свой девичник на Коста-Рике, но в данный момент находится во Франции и ждет ослабления карантина.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в январе 2020 года Наталья Водянова на своей странице в Instagram похвасталась новостью о скором замужестве.


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Источник: https://vogue.ua/article/wedding/persona/natalya-vodyanova-perenosit-svadbu-s-antuanom-arno.html
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