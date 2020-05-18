Джастин Бибер жалеет, что «не сохранил» себя до брака

26-летний популярный исполнитель Джастин Бибер вместе со своей женой Хейли запустили в социальной сети собственное реалити-шоу, в котором делятся с фанатами подробностями личной жизни. Недавно певец сделал неожиданное признание.

Артист заявил, что не жалеет об ошибках, которые сделал в своей жизни, потому что, благодаря им он получил бесценный опыт и становился только сильнее. Единственное, что он бы хотел изменить, вернувшись в прошлое, так это отношение к сексу. Джастин признался, что сожалеет о том, что "не сохранил" себя до брака с Хейли. Он считает, что секс может затуманить принятие важных решений и сбивать с толку.

Певец рассказал, что не вступал в интимную связь с Хейли, когда она была просто его девушкой. По словам Бибера, только при отсутствии секса, он сумел понять всю серьезность своих чувств к модели. Еще в самом начале их отношения строились на доверии друг к другу.

"Она могла воспринимать меня всерьез и знать, что если я не буду делать это с ней, то я не буду делать это с кем-то еще, и она смогла довериться мне", − подчеркнул Джастин.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему канадский исполнитель Джастин Бибер сомневался в предложении руки и сердца Хейли Болдуин.

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