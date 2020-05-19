30-летнего актера из «Сумерек» нашли мертвым в квартире

Американского актера, который снялся в первой части вампирской саги "Сумерки", нашли мертвым в собственном доме. Вместе с ним обнаружили и тело его 27-летней девушки Натали Адепожу. Такую информацию предоставило издание E! News.

Актер умер еще в прошлую среду, 13 мая, а спустя несколько дней его мама подтвердила смерть в социальной сети Facebook. Но только сегодня, 19 мая, в прессе появились некоторые подробности этого инцидента.

Известно, что тело Грегори Тайри Бойс и его девушки было найдено в квартире знаменитости, которая расположена в Лас-Вегасе. В полицию позвонил двоюродный брат актера. Он заметил, что автомобиль брата припаркован возле его апартаментов, хотя он должен был отправиться в Лос-Анджелес, чтобы повидаться с дочерью. Что послужило причиной смерти актера и его возлюбленной остается в тайне.

В СМИ говорят, что Грегори Тайри Бойс в день своего 30-летия произнес пророческие слова. Актер сомневался, что доживет до этого возраста, потому что в жизни сделал много ошибок.

К слову, роль в "Сумерках" была одной из самых серьезных и ярких в карьере Грегори. Он сыграл школьника, с которым училась главная героиня Белла. Именно он чуть не сбил ее фургоном возле школы, до того, как вмешался Эдвард и спас ее.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известная корейская певица была найдена мертвой у себя дома.





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