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Дженнифер Энистон «засветила» кольцо от Брэда Питта

Дженнифер Энистон не надевала украшение много лет

сегодня, 15:10
Автор:

• Светлана Шкурупий

Дженнифер Энистон «засветила» кольцо от Брэда Питта

Страсти вокруг звезды "Друзей" Дженнифер Энистон и ее бывшего супруга Брэда Питта не утихают до сих пор. Фанаты надеются, что знаменитости снова будут вместе и продолжают обсуждать их встречу на церемонии SAG Awards. Пристальные поклонники на фотографиях с красной дорожки заметили одну важную деталь. Об этом сообщает издание Mirror.

Известно, что Дженнифер Энистон и Брэд Питт после развода многие годы не пересекались на светских мероприятиях. Но все изменилось в 2020 году на церемонии SAG Awards. Тогда звезды впервые за долгое время публично встретились и тепло поздравили друг друга. Именно на эту встречу Дженнифер Энистон и надела кольцо, подаренное ей бывшим мужем в честь помолвки.

Инсайдеры сообщают, что актриса хранила это украшение 20 лет и лишь в этом году его снова примеряла на палец. Поклонники пары пытаются найти в этом жесте "скрытую информацию" и строят всевозможные гипотезы.

К слову, это кольцо было создано по эскизу звезды "Однажды…в Голливуде" и обошлось ему в 500 тысяч долларов. Оно предназначалось только для Энистон, поэтому было изготовлено в единственном экземпляре.

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В СМИ ходит множество слухов по поводу возобновления любовных отношений между Дженнифер и Питтом, но актеры ничего не подтверждают. Инсайдеры говорят, что из-за карантина звезды видятся редко, но часто созваниваются по телефону.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Брэду Питту запретили брать детей на встречи с Энистон. 


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Источник: https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/jennifer-aniston-wore-brad-pitts-22043021
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