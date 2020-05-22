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Культовый Дэвид Линч "достал" из архивов короткометражку "Огонь"

Посмотреть анимационный 10-минутный фильм Дэвида Линча "Огонь" поклонники могут на его YouTube-канале

сегодня, 04:45
Автор:

• Екатерина Белоброва

Культовый Дэвид Линч "достал" из архивов короткометражку "Огонь"

Известный американский режиссер Дэвид Линч опубликовал в сети архивный короткометражный анимационный фильм Fire на YouTube DAVID LYNCH THEATER.

В 10-минутном мультфильме без слов Линч выступил режиссером, сценаристом и автором графического материала. Аниматорка ленты Норико Миякава ранее работала ассистенткой по монтажу над третьим сезоном сериала "Твин Пикс" Линча.

Музыку для фильма написал польский композитор Марек Жебровский, а исполнил ее Струнный квартет Пендерецкого.

Отметим, что анимационная короткометражка "Огонь", как и все картины Дэвида Линча, отличается элементами сюрреализма, атмосферой ужаса и грез, странными и отталкивающими образами и оригинальной музыкой.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что голливудский режиссер Дэвид Линч запустил собственный канал на YouTubeВ первом 30-секундном ролике режиссер Дэвид Линч рассказывает о погоде в Лос-Анджелесе в штате Калифорния. По его словам, вчера, 11 мая, в городе было облачно, а температура достигала 17 градусов по Цельсию. При этом Дэвид Линч пообещал, что к концу дня облака уйдут, после чего выйдет солнце, а температура поднимется до 20 градусов по Цельсию.



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