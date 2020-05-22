Культовый Дэвид Линч "достал" из архивов короткометражку "Огонь"

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Известный американский режиссер Дэвид Линч опубликовал в сети архивный короткометражный анимационный фильм Fire на YouTube DAVID LYNCH THEATER.
В 10-минутном мультфильме без слов Линч выступил режиссером, сценаристом и автором графического материала. Аниматорка ленты Норико Миякава ранее работала ассистенткой по монтажу над третьим сезоном сериала "Твин Пикс" Линча.
Музыку для фильма написал польский композитор Марек Жебровский, а исполнил ее Струнный квартет Пендерецкого.
Отметим, что анимационная короткометражка "Огонь", как и все картины Дэвида Линча, отличается элементами сюрреализма, атмосферой ужаса и грез, странными и отталкивающими образами и оригинальной музыкой.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что голливудский режиссер Дэвид Линч запустил собственный канал на YouTube. В первом 30-секундном ролике режиссер Дэвид Линч рассказывает о погоде в Лос-Анджелесе в штате Калифорния. По его словам, вчера, 11 мая, в городе было облачно, а температура достигала 17 градусов по Цельсию. При этом Дэвид Линч пообещал, что к концу дня облака уйдут, после чего выйдет солнце, а температура поднимется до 20 градусов по Цельсию.
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