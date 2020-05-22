Надя Дорофеева решила сделать поклоннику дорогой подарок

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Украинская певица Надежда Дорофеева решила порадовать подписчиков новым конкурсом, в котором можно выиграть дорогие подарки. Один из поклонников получит от экс-участницы "Время и Стекла" новенький автомобиль и еще три счастливчика - денежные призы.
На своем официальном аккаунте в Instagram артистка опубликовала видеоролик на фоне автомобиля Porsche Cayenne. Эту машину (или забрать приз деньгами) может один из подписчиков украинской певицы. Для этого необходимо выполнить несколько условий и автоматически стать участником конкурса.
Также Надежда Дорофеева отметила, что еще три счастливчика получат призы в 5000 гривен.
Результаты конкурса артистка объявит 31 мая в прямом эфире в социальной сети. Так, что все фолловеры могут попытать удачу и получить приз от знаменитости.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что певица Надежда Дорофеева предупредила о мошенниках, которые запускают в Facebook конкурсы от ее имени. Артистка попросила поклонников верить только той информации, которую она публикует на официальных страницах.
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