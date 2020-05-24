Язык

Українська

Русский

Coinspot 24.05.2020

BTC/USD

9267.16

ETH/USD

210.20

LTC/USD

44.18

НБУ 24.05.2020

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

29.45

RUB/UAH

0.38

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Сильвестр Сталлоне продает свой особняк по убыточной цене
НОВОСТИ Все новости

Сильвестр Сталлоне продает свой особняк по убыточной цене

Сильвестр Сталлоне приобрел эту недвижимость 10 лет назад

сегодня, 10:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Сильвестр Сталлоне продает свой особняк по убыточной цене

73-летний актер, звезда фильмов "Рокки" и "Рэмбо" Сильвестр Сталлоне выставил на продажу свой дом, расположенный в роскошном городе-курорте Палм-Спрингс (Калифорния). Об этом сообщает издание The Sun.

Большой и красивый особняк актер приобрел десять лет назад за 4,5 миллиона долларов. Элитная резиденция находится в самом сердце эксклюзивного гольф-сообщества Madison Club с такими соседями, как Ким Кардашьян, Канье Уэст и Крис Дженнер.

В доме Сильвестра площадью 5000 квадратных футов есть четыре спальни и четыре ванных комнаты. Также в особняке есть бассейн, джакузи, винный погреб, летняя терраса с видом на горный хребет Санта-Роза и задний двор с зоной отдыха.

Эту роскошную резиденцию знаменитость продает с убытком в более чем миллион долларов. Причина такой скорой продажи пока неизвестна.

Напомним, что голливудский актер Бен Аффлек продает свой роскошный особняк по скидочной цене.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в дом звезды "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс ворвалась поклонница. Актрисе пришлось вызвать сотрудников полиции.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.the-sun.com/entertainment/861639/sylvester-stallone-palm-springs-mansion-tub-mountain-views/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!