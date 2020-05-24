Сильвестр Сталлоне продает свой особняк по убыточной цене

73-летний актер, звезда фильмов "Рокки" и "Рэмбо" Сильвестр Сталлоне выставил на продажу свой дом, расположенный в роскошном городе-курорте Палм-Спрингс (Калифорния). Об этом сообщает издание The Sun.

Большой и красивый особняк актер приобрел десять лет назад за 4,5 миллиона долларов. Элитная резиденция находится в самом сердце эксклюзивного гольф-сообщества Madison Club с такими соседями, как Ким Кардашьян, Канье Уэст и Крис Дженнер.

В доме Сильвестра площадью 5000 квадратных футов есть четыре спальни и четыре ванных комнаты. Также в особняке есть бассейн, джакузи, винный погреб, летняя терраса с видом на горный хребет Санта-Роза и задний двор с зоной отдыха.

Эту роскошную резиденцию знаменитость продает с убытком в более чем миллион долларов. Причина такой скорой продажи пока неизвестна.

Напомним, что голливудский актер Бен Аффлек продает свой роскошный особняк по скидочной цене.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в дом звезды "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс ворвалась поклонница. Актрисе пришлось вызвать сотрудников полиции.

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