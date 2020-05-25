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Все серьезно: Бен Аффлек познакомил детей с избранницей

Бен Аффлек, кажется, нашел новую любовь

сегодня, 11:35
Автор:

• Светлана Шкурупий

Все серьезно: Бен Аффлек познакомил детей с избранницей

Поклонники со всего мира наблюдают за развитием романтических отношений голливудского актера, звезды фильма "Вне игры" Бена Аффлека и его избранницы Аны де Армас. Издание People сообщает, что роман знаменитостей развивается очень стремительно и актер уже познакомил девушку со своими детьми.

Сплетни о том, что Аффлек закрутил роман с новой "девушкой Бонда" появились еще в начале марта 2020 года. Тогда пару застукали за поцелуем, когда они прогуливались по пляжу на Коста-Рике. Звезды не стали оправдываться и сразу же подтвердили свои отношения.

После этого, пару начали очень часто видеть вместе. А недавно стало известно, что голливудский актер познакомил своих троих детей с новой избранницей. Он забрал наследников в свой особняк в Лос-Анджелесе, чтобы они пообщались с Аной де Армас. 

Звездное семейство попало в объективы камер во время прогулки. Актриса, по всей видимости, смогла найти общий язык с 14-летней Вайолет, 11-летней Серафиной и 8-летним Сэмом. 

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда сериала "Друзья" ищет вторую половинку на сайте знакомств.


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Источник: https://people.com/movies/ben-affleck-wants-kids-to-spend-time-with-ana-de-armas/
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