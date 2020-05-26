Бритни Спирс раскрыла тайну своей сексуальности

Супер-популярная в 2000-х американская поп-исполнительница Бритни Спирс рассказала, что ее сексуальная энергия и раскрепощенность на сцене стала результатом непростого решения в юном возрасте, ведь с самого детства она росла с ощущением себя в качестве "гадкого утенка".

"Я стыдилась своих зубов и высокого лба, который всегда прикрывала челкой. Только после третьего класса, когда я готовилась к одному из конкурсов талантов, я зачесала челку назад, потому что это было модно и заметно отличало от сверстников. С тех пор я поняла, что прическа напрямую связана с моей уверенностью в себе", - призналась Спирс.

Далее артистка вспомнила, как пошла на собеседование в модельное агентство, но ей отказали. Это стало толчком к серьезным изменениям. Тогда она пришла домой и впервые за свою жизнь причесалась челка назад.

"Я сделала это, потому что считала, что это сделает меня крутой. Все симпатичные девочки с юга ходили с такой прической. Люди выбирают разные способы защитить себя, и мой - это демонстрация челки", - пояснила Спирс.

Под своими воспоминаниями певица прикрепилафото с челкой, на котором позирует в белой рубашке с голубым узором. В комментариях поклонники написали, что с такой прической Бритни действительно выглядит очень красиво и даже на несколько лет моложе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что голливудская актриса Дженнифер Энистон продемонстрировала кольцо, подаренное ей возлюбленным Брэдом Питтом.

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