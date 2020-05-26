kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
kyiv kyiv
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 26.05.2020

BTC/USD

8874.52

ETH/USD

204.97

LTC/USD

42.84

НБУ 26.05.2020

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

29.45

RUB/UAH

0.38
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Бритни Спирс раскрыла тайну своей сексуальности
commentss НОВОСТИ Все новости

Бритни Спирс раскрыла тайну своей сексуальности

В юности Бритни Спирс страдала комплексами неполноценности и была стеснительной, но сумела побороть психологические барьеры

сегодня, 04:30
Автор:

• Екатерина Белоброва

Бритни Спирс раскрыла тайну своей сексуальности

Супер-популярная в 2000-х американская поп-исполнительница Бритни Спирс рассказала, что ее сексуальная энергия и раскрепощенность на сцене стала результатом непростого решения в юном возрасте, ведь с самого детства она росла с ощущением себя в качестве "гадкого утенка".

"Я стыдилась своих зубов и высокого лба, который всегда прикрывала челкой. Только после третьего класса, когда я готовилась к одному из конкурсов талантов, я зачесала челку назад, потому что это было модно и заметно отличало от сверстников. С тех пор я поняла, что прическа напрямую связана с моей уверенностью в себе", - призналась Спирс.

Далее артистка вспомнила,  как пошла на собеседование в модельное агентство, но ей отказали. Это стало толчком к серьезным изменениям. Тогда она пришла домой и впервые за свою жизнь причесалась челка назад.

"Я сделала это, потому что считала, что это сделает меня крутой. Все симпатичные девочки с юга ходили с такой прической. Люди выбирают разные способы защитить себя, и мой - это демонстрация челки", - пояснила Спирс.

Под своими воспоминаниями певица прикрепилафото с челкой, на котором позирует в белой рубашке с голубым узором. В комментариях поклонники написали, что с такой прической Бритни действительно выглядит очень красиво и даже на несколько лет моложе.

13.jpg

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что голливудская актриса Дженнифер Энистон продемонстрировала кольцо, подаренное ей возлюбленным Брэдом Питтом.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://newformat.info/culture-culture/britni-spirs-rozpovila-yak-podolala-svoi-kompleksi/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!