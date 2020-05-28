Фанаты раскритиковали Брэда Питта за «запущенный» вид

Известный актер Брэд Питт, который является секс-символом Голливуда, был замечен в американском городе Малибу. Папарацци удалось "словить" его во время беседы с другом. Поклонники знаменитости были шокированы его внешним видом и отметили, что в самоизоляции он явно себя запустил.

На кадрах видно, как Брэд Питт разговаривает со своим приятелем Майклом Бэлзари. На нем голубые джинсы с потертостями и рубашка оливкового цвета, надетая поверх серой футболки. Но главной фишкой образа киноактера стали длинные, растрепанные волосы.

Один из фанатов отметил, что звезда "Однажды…в Голивуде" похож на бездомного, другие поклонники также раскритиковали его "запущенный" вид, подчеркнув, что он выглядит так, будто ему пора принять ванну. Но нашлись и те, кто стал на защиту знаменитости, заявив, что он возле своего дома, а не на красной дорожке, поэтому выглядит естественно, как человек, находящийся в самоизоляции.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда фильмов "Однажды…в Голливуде" и "Бойцовский клуб" Брэд Питт заявил, что хочет ненадолго "исчезнуть".

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