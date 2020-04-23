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"Карантин в большом городе": "Мистер Биг" радикально изменил прическу, "Кэрри" сразу отреагировала

55-летняя Сара Джессика Паркер первой прокомментировала коллегу по съемочной площадке Криса Нота, много лет игравшего "мужчину ее мечты"

сегодня, 04:20
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Карантин в большом городе": "Мистер Биг" радикально изменил прическу, "Кэрри" сразу отреагировала

Героиня легендарного сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер стала первой, кто отреагировал на новую прическу Криса Нота, игравшего Джона Престона, более известного под псевдонимом "мистер Биг" или "Супермен". Сам Нот, находясь на самоизоляции в карантине, решил кардинально изменить образ и постригся наголо.

"Я решил, что волосы на карантине абсолютно не нужны", - подписал актер свой первый снимок с новым образом, выложенный в Instagram.

В свою очередь Сара Джессика Паркер, сохранившая с коллегой дружеские отношения, написала под фото: "Почему ты так долго ждал?".

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Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что две главные героини, сыгравшие подруг в сериале "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер и Ким Кэтролл возобновили дружеские отношения благодаря вспышке CIVID-19. Они вместе снялись в подкасте The Bradshaw Boys спустя четыре года, которые не виделись из-за ссоры и разногласий. Актрисы поблагодарили врачей, которые в непростое время спасают людей в Нью-Йорке и по всему миру.

Это стало знаменательной встречей, до этого артистки не виделись с 2017 года. Тогда Ким Кэттролл заявила, что Сара Джессика Паркер никогда не была ее подругой. Паркер тогда резко отреагировала на выпад коллеги.


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