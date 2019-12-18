На голливудского актера подали в суд за публикацию в Instagram

У 29-летнего австрийского актера Лиама Хемсворта, известного по фильмам "Голодные игры" и "День Независимости" требуют моральную компенсацию в сумме 150 тыс. долларов на публикацию в социальной сети Instagram. Об этом сообщает издание E-news.

Фотограф Джанет Майер обвиняет актера в том, что он использовал его работы в целях рекламы без разрешения, тем самым нарушив авторские права. На звезду подали иск в суд и требуют компенсировать ущерб в сумме 150 тыс. долларов.

Известно, что причиной скандала стал снимок Хемсворта, который фотограф сделал на съемках фильма "Ну разве не романтично?", где актер был в главной роли. После этого, Лиам опубликовал фото на своей странице в Instagram и пометил ее, как рекламу проекта. Потом спустя год он использовал снимок для своей stories и призвал людей голосовать за фильм, чтобы он получил награду на премии Teen Choice Award. Такие действия знаменитости возмутили фотографа, владеющего правами на снимок.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на известную супермодель Эмили Ратаковски подали в суд из-за фотографии в Instagram.