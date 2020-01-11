В Киеве ограбили известную певицу

На днях эпатажная украинская исполнительница Анна Корсун, выступающая под псевдонимом MARUV, попала в неприятную ситуацию. Так, в Киеве неизвестные ограбили автомобиль 27-летней певицы. Сейчас правоохранители устанавливает все обстоятельства преступления.

Об инциденте сообщила сама артистка на своей странице в Instagram. Со слов MARUV, грабители забрали сумку с документами, личными вещами и немалой суммой денег. Кроме того, девушка обратилась к своим подписчикам с просьбой сообщить любую информацию, если кто-то стал свидетелем происходящего рано утром 11 января в районе улицы Богдана Хмельницкого.

Известно, что в полиции приняли заявление звезды украинской эстрады, а перед этим устроили подробный опрос. Помимо этого, следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения рядом с местом преступления.

Стоит отметить, что MARUV уже попадала в подобную ситуацию. Так, после одного из выступлений в Москве украинскую певицу ограбил фанат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у 41-летней солистки Pussycat Dolls новый роман.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!