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Известная модель голой выпала из окна в центре Москвы

Ксения Пунтус пострадала при загадочных обстоятельствах

сегодня, 00:45
Автор:

• Ростопира Наталья

21-летняя внучка известного российского режиссера Никиты Михалкова, модель Ксения Пунтус выпала из окна многоэтажки. Об этом передает Telegram-канал 112. Согласно сообщению, девушку нашли под окнами собственной квартиры в центре Москвы. Примечательно, что девушка была абсолютно голая, когда ее обнаружили коммунальщики. Кроме того, российские СМИ передают, что девушка вела себя неадекватно. 

В результате происшествия, у Ксении серьезная травма ноги, ушиб позвоночника, таза, а также незначительные травмы головы. Сейчас она находится в больнице, медики отмечают, что модель перенесла срочную операцию,  состояние ее здоровья - тяжелое. 

Официальной информации о том, при каких обстоятельствах девушка выпала из окна пока нет. Но кое-что удалось установить: за пару часов до случившегося Ксения выпивала спиртные напитки в баре вместе со своим бойфрендом, после чего они вернулись домой, и модель приняла наркотические вещества. 

"Парень перебрал с алкоголем, и друзья привезли парочку домой. Мужчина заснул, а модель, по предварительным данным, употребила психотропные таблетки. Сейчас вещества на экспертизе", -говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Ксения Пунтус сотрудничает со многими международными брендами, однако в Росси более всего известна, как "лицо Аэрофлота".


Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве ограбили известную эпатажную певицу.



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Источник: https://t.me/ENews112/6523
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