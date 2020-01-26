Настоящий "Волк с Уолл-стрит" подал в суд на создателей фильма

57-летний американский профессиональный оратор Джордан Белфорт, которого сыграл популярный актер Ди Каприо в кинокартине под названием "Волк с Уолл-стрит", судится с создателями фильма. Как передает новостная служба ВВС, экс-брокер обвинил кинопродюсера Риза Азиза в мошенничестве. Кроме того, Белфорт требует компенсации в размере 300 миллионов долларов.

Так, прототип главного героя из "Волк с Уолл-стрит" утверждает, что его обманули во время сделки по продаже прав на экранизацию его автобиографии. Со слов бизнесмена, Азиз соврал о происхождении денег. Стоит отметить, что такие догадки у бывшего брокера появились неспроста, ведь генеральный директор картины связан с мошенничеством. Примечательно, что летом прошлого года продюсера действительно задержали по делу об отмывании денег. Известно, что общая сумма хищений превысила 248 миллионов долларов. Адвокат Белфорта отметил, что если бы его клиент знал о махинациях малайзийцев, то никогда бы не согласился на продажу прав.

В свою очередь, правозащитники студии Мэттью Шварц заявили, что "иск Джордана Белфорта – это отчаянная и чрезвычайно ироничная попытка выйти из сделки, которая впервые в его жизни сделала его богатым и знаменитым законным способом".

Напомним, кинокартина "Волк с Уолл-стрит" вышла на экраны 7 лет назад, и собрала в прокате 392 миллиона долларов.

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