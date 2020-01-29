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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт официально расстались

Перед свадьбой Майли и Лиам подписали брачный договор, поэтому проблем с распределением имущества не было

сегодня, 12:16
Автор:

• Олеся Солдатенко

Американская певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт расстались через полгода после бракосочетания. Документы в суд Сайрус и Хемсворт подали еще в августе прошлого года. Теперь стало известно, что они официально оформили развод.

Инсайдеры убеждали, что звездная пара, которая демонстрировала идиллию на публике, не смогла ужиться в одном доме. Именно это, по их данным, было причиной для расторжения брака. Перед свадьбой Майли и Лиам подписали брачный договор, поэтому проблем с распределением имущества не было.

Согласно их взаимному решению, Майли оставит себе домашних любимцев. Сначала супруги утверждали, что у них не выходит поделить между собой животных, и они оба останутся для них "любящими родителями". Майли и Лиам имеют девять собак, четыре кота, свинью и четыре лошади.  Актер говорил, что двух собак взял в дом по собственной инициативе, однако певица убеждала его, что собак нельзя разлучать, они должны жить вместе. Лиам согласился с ней.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", звезда "Ла-Ла-Ленда" раскрыла детали будущей свадьбы.


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Источник: https://radaronline.com/exclusives/2020/01/miley-cyrus-liam-hemsworth-divorce-official/
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