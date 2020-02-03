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Владимир Остапчук ответил на обвинения экс-жены об изменах

Остапчук осмелился сделать публичное заявление

сегодня, 12:45
Автор:

• Светлана Шкурупий

Владимир Остапчук ответил на обвинения экс-жены об изменах

Украинский шоумен Владимир Остапчук, которого экс-жена обвинила в многочисленных изменах, решил высказать свою версию причин распада семьи. Для этого он пришел на программу "Светская жизнь".

Телеведущий рассказал, что ссоры в семье начались давно и самое ужасное было в том, что происходили они на глазах детей. Остапчук признался, что несколько раз пытался "склеить" 12-летний брак с женой, но в конечном итоге пришлось поставить на нем точку. Бывшая супруга шоумена в  своем интервью рассказала, что семья распалась из-за постоянных измен Владимира, особенно после того, как на него обрушилась волна популярности после "Евровидения-2017". Однако ведущий опроверг подобные обвинения в свой адрес, заявив, что жена просто очень на него обижена. 

Остапчук заявил, что ни разу не изменял жене и не заводил романов на стороне. Также он уверяет, что финансово поддерживает своих детей и старается проводить с ними максимум свободного времени.


Напомним, что экс-супруга шоумена Елена Войченко призналась, что попросила мужа уйти из дома после того, как у него появилась постоянная любовница. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в октябре 2019 года стало известно о разводе Владимира Остапчука с женой Еленой, пара воспитывает двух маленьких детей.


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