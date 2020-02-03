Джонни Деппа избивала бывшая супруга: появились доказательства

Страсти вокруг развода звезды "Пиратов" Джонни Деппа с актрисой Эмбер Херд не утихают уже несколько лет. Бывшая супруга Деппа обвинила его в домашнем насилии и потребовала моральный ущерб, но актер не собирается отступать и решительно настроен доказать свою невиновность. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

В суде продолжается изучение скандального дела знаменитостей и в ход пошли новые доказательства. Голливудский актер обнародовал запись телефонного разговора с экс-женой, сделанную в 2015 году, которая доказывает, что насилие применялось к нему, а не наоборот.

Во время разговора, звезда "Пиратов" жалуется возлюбленной, что она становится неуправляемой и применяет к нему силу, а, чтобы их дом не превратился в место преступление, ему каждый раз приходится куда-то уходить. Депп говорит, что любит Эмбер и хочет быть для нее хорошим мужем.

Во время разговора Эмбер, которая в суде отрицает свою вину, призналась, что действительно бросала в актера сковородками и кастрюлями и ударила его по лицу, но не настолько сильно, чтобы он жаловался. Она признала, что бывает очень вспыльчивой и разговаривала с Деппом на повышенных тонах.

К слову, адвокаты голливудского актера утверждают, что жена подобными заявлениями хочет разрушить его карьеру и "выжать" побольше денег.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что теща Джонни Деппа тайно переписывалась с ним и поддержала после развода.

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