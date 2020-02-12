Отца Линдсей Лохан арестовали за домашнее насилие

Семья американской актрисы, звезды фильмов "Ловушка для родителей" и "Поцелуй на удачу" Линдси Лохан, оказалась в центре скандала. Ее отца арестовали и сейчас он находится под стражей. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Инсайдер сообщает, что мама актрисы написала на своего бывшего супруга заявление в полицию, где указала, что в последнее время он стал ее преследовать, а потом и вовсе напал на нее в собственном доме. По словам женщины, причиной агрессии со стороны экс-мужа стала ссора, в которой мама Линдси обвиняла его в изменах. После этого, мужчина пытался ее задушить, бросал в нее предметами и угрожал лишить ее жизни.

Известно, что маме актрисы Кейт Мейджор удалось вырваться и она прибежала в дом к своему адвокату, откуда и вызвала наряд полиции. Женщина обвинила экс-мужа в домашнем насилии и смерти своего хомяка, которого она во время ссоры держала в руках и нечаянно уронила, когда муж хотел ее избить.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Шарлиз Терон рассказала о ночи, когда ее маме пришлось убить отца.

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